Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На Колыме задержали разыскиваемого за вымогательство члена ОПГ из Ингушетии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Магаданской области задержан житель Ингушетии, разыскиваемый по уголовному делу о вымогательстве за нераспространение позорящих женщин фотографий в составе ОПГ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Магаданской области задержан находившийся в федеральном розыске за вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ) Султан Альтемиров 1979 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержанный приходится братом осужденному в прошлом году по этому делу Хасану Альтемирову и погибшему при задержании Исе Альтемирову.

По данным региональной прокуратуры, 47-летний Хасан Альтемиров с 2012 по 2017 год в составе ОПГ вымогал у местной жительницы деньги под угрозой распространения позорящих ее фото и видеоматериалов. В результате злоумышленник получил около 800 тыс. рублей.

Мужчина обвинялся по пункту "а" части 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а", "г" части 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) УК РФ.

С учетом того, что на иждивении у фигуранта находятся шестеро детей, в январе минувшего года ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, в феврале минувшего года третий член ОПГ погиб при задержании в Ингушетии. Увидев силовиков, находящийся в розыске по делу о вымогательстве и сбежавший из-под конвоя Иса Альтемиров выпрыгнул с пятого этажа и разбился насмерть В руках мужчины была граната. В квартире с ним находились две женщины и еще один мужчина. Там же была обнаружена крупная партия героина.

По делу о вымогательстве ингушские силовики разыскивают еще двух человек.

Магаданская область Ингушетия

Новости

Отставка главы ФСИН стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Во фракции КПРФ не намерены соглашаться на привлечение Рашкина к уголовной ответственности

Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН

Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что власти оказались в сложной ситуации из-за законопроекта о QR-кодах

До 11 выросло число погибших на шахте в Кузбассе

В Кремле приветствовали сбор Володиным комментариев по QR-законам

В Кремле приветствовали сбор Володиным комментариев по QR-законам

Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10

Число погибших в кузбасской шахте выросло до 10
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 33,8 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });