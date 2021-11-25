На Колыме задержали разыскиваемого за вымогательство члена ОПГ из Ингушетии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Магаданской области задержан житель Ингушетии, разыскиваемый по уголовному делу о вымогательстве за нераспространение позорящих женщин фотографий в составе ОПГ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Магаданской области задержан находившийся в федеральном розыске за вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ) Султан Альтемиров 1979 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержанный приходится братом осужденному в прошлом году по этому делу Хасану Альтемирову и погибшему при задержании Исе Альтемирову.

По данным региональной прокуратуры, 47-летний Хасан Альтемиров с 2012 по 2017 год в составе ОПГ вымогал у местной жительницы деньги под угрозой распространения позорящих ее фото и видеоматериалов. В результате злоумышленник получил около 800 тыс. рублей.

Мужчина обвинялся по пункту "а" части 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а", "г" части 2 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) УК РФ.

С учетом того, что на иждивении у фигуранта находятся шестеро детей, в январе минувшего года ему назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, в феврале минувшего года третий член ОПГ погиб при задержании в Ингушетии. Увидев силовиков, находящийся в розыске по делу о вымогательстве и сбежавший из-под конвоя Иса Альтемиров выпрыгнул с пятого этажа и разбился насмерть В руках мужчины была граната. В квартире с ним находились две женщины и еще один мужчина. Там же была обнаружена крупная партия героина.

По делу о вымогательстве ингушские силовики разыскивают еще двух человек.