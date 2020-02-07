Член ОПГ погиб при задержании в Ингушетии, прыгнув с пятого этажа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в вымогательстве разбился насмерть при задержании в ночь на пятницу, выпрыгнув с пятого этажа жилого дома в ингушской Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительной информации, увидев силовиков, находящийся в розыске по делу о вымогательстве и сбежавший из-под конвоя Иса Альтемиров выпрыгнул с пятого этажа и разбился насмерть", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в руках мужчины была граната. В квартире с ним находились две женщины и еще один мужчина. Там же была обнаружена крупная партия героина.

Как сообщало следствие, 2 октября 2019 года фигуранта дела вывозили в суд для продления меры пресечения, после чего полицейские повезли его обратно в СИЗО на служебной "Газели". При этом его оставили его без присмотра в незапертом отсеке автозака, и мужчина сбежал.

По факту побега было возбуждено уголовное дело о халатности.