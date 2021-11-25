В СПЧ заявили о жалобах заключенных на насилие в колонии в Кировской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в рамках проверки посетили исправительные учреждения в четырех регионах страны. Член СПЧ Андрей Бабушкин заявил, что в колонии №6 Кировской области необходимо провести проверку о применении насилия после жалоб заключенных.

"Сказать, что осуществляется массовое применение запрещенных методов воздействия, я не могу. Но в колонии №6 в Кировской области такие случаи требуют очень внимательной проверки", - сказал Бабушкин "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что в этом исправительном учреждении заключенные "пожаловались на запрещенные методы воздействия" со стороны сотрудников.

Бабушкин сообщил, что вместе с членами СПЧ Евой Меркачевой и Игорем Каляпиным они проверили несколько учреждений в Кировской области. Обстановка в двух учреждениях признана ими неблагополучной – это колония №6 и СИЗО-2. "Среди нарушений, к примеру, – некачественное оказание медицинской помощи, невыдача медикаментов, невыдача заключенным посуды личного пользования в СИЗО-2", - сказал он.

Член СПЧ в рамках проверки также посетил исправительные учреждения в Челябинской области. "Они мне очень понравились. Тюрьма в Верхнеуральске, я считаю, это лучшая тюрьма в нашей стране. СИЗО-1 – там есть определенные нарушения, но там все намного лучше, чем было раньше", - отметил он.

По словам Бабушкина, ситуация в исправительных учреждениях Марий Эл, в целом, благополучная. "Отношение в СИЗО к заключенным под стражу очень хорошее, может быть, самое доброжелательное из всех учреждений, что мы посетили. Материально-бытовое состояние, наоборот, плохое. СИЗО не имеет денег на ремонт, и без вложения туда серьезных денежных средств привести эти камеры в нормальное состояние будет очень тяжело", - сказал он.

В настоящее время, по словам Бабушкина, члены СПЧ находятся в Мордовии. "Вчера были в колонии №11, там много положительных изменений, санитарное состояние хорошее. Были в женской колонии. Сегодня проверили колонию №5 для бывших сотрудников правоохранительных органов. В целом, ситуация в колониях в этом регионе изменилась в лучшую сторону", - заявил член Совета.

В четверг Меркачева сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что члены СПЧ посетят областную туберкулезную больницу (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области на следующей неделе.

Ранее Меркачева сообщила "Интерфаксу", что СПЧ проводит проверку 20 исправительных учреждений - колоний и СИЗО - в нескольких регионах страны. По ее словам, правозащитники намерены проверить условия содержания заключенных и возможные факты избиения.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (часть 2 статьи 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.