Адвокат задержан во Владивостоке по подозрению в убийстве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Владивостока, расчлененные останки которого были найдены в колодце, сообщила пресс-служба УМВД Приморского края. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный - адвокат.

Накануне в пакете, найденном в колодце на улице Пушкинской во Владивостоке, были обнаружены останки 41-летнего местного жителя, который находился в розыске как пропавший без вести.

Полицейские по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 60-летнего местного жителя.

В свою очередь управление СКР по региону сообщило, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 25 июня между нетрезвым подозреваемым и его зятем произошла ссора. Мужчина обвинил родственника в краже 1 млн рублей, а затем выстрелил в него. После этого, как полагают следователи, стрелявший расчленил тело и спрятал его, чтобы скрыть следы преступления.