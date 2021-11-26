Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минкультуры Татарстана уволило директора казанского цирка после видео с ножом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство культуры Татарстана решило расторгнуть трудовой договор с директором казанского цирка Рамилем Шарифуллиным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

Такое решение было принято накануне по итогам служебной проверки, сказал собеседник агентства.

Накануне президент Татарстана указал министру культуры республики на несвоевременную реакцию на инцидент в казанском цирке. Рустам Минниханов обратил внимание, что вызвавшая общественный резонанс ситуация требует принятия соответствующего дисциплинарного взыскания.

Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором, по предварительным данным, Шарифуллин несколько раз ударил ножом в закрытую дверь одного из помещений. В этот момент к нему подходит женщина, которая по всей видимости пытается его успокоить.

После произошедшего он принес извинения за свое агрессивное поведение, отметив, что сдали нервы. На своей странице в инстаграме Шарифуллин пояснил, что это был очень тяжелый год, не так давно он потерял отца, также сказалась "общая нервозность ввиду ограничений в работе из-за пандемии".

Татарстан Казань

Новости по теме

Новости

В шахте "Листвяжная" найден выживший

В шахте "Листвяжная" найден выживший

Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

"Роскосмос" передал правоохранительным органам данные о появлении отверстия в "Союзе"

Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты в Кузбассе

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек

Из-за гибели людей в кузбасской шахте завели дело о халатности в Ростехнадзоре

В МЧС заявили, что шахту "Листвяжная" придется обследовать не одни сутки

В МЧС заявили, что шахту "Листвяжная" придется обследовать не одни сутки

Прокуратура нашла нарушения требований промбезопасности на шести шахтах в Кузбассе

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Опрос ФОМ показал, что около четверти россиян почти не пользуются интернетом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });