Минкультуры Татарстана уволило директора казанского цирка после видео с ножом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство культуры Татарстана решило расторгнуть трудовой договор с директором казанского цирка Рамилем Шарифуллиным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

Такое решение было принято накануне по итогам служебной проверки, сказал собеседник агентства.

Накануне президент Татарстана указал министру культуры республики на несвоевременную реакцию на инцидент в казанском цирке. Рустам Минниханов обратил внимание, что вызвавшая общественный резонанс ситуация требует принятия соответствующего дисциплинарного взыскания.

Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором, по предварительным данным, Шарифуллин несколько раз ударил ножом в закрытую дверь одного из помещений. В этот момент к нему подходит женщина, которая по всей видимости пытается его успокоить.

После произошедшего он принес извинения за свое агрессивное поведение, отметив, что сдали нервы. На своей странице в инстаграме Шарифуллин пояснил, что это был очень тяжелый год, не так давно он потерял отца, также сказалась "общая нервозность ввиду ограничений в работе из-за пандемии".