Директор казанского цирка извинился за агрессивное поведение с ножом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин принес извинения за свое агрессивное поведение, которое попало в объектив камеры наблюдения и затем разлетелось по соцсетям.

"Уважаемые коллеги, зрители и те, кого я мог обидеть своим поступком. Свой поступок я считаю ошибкой. Приношу свои искренние извинения", - написал Шарифуллин в инстаграме. "Это был очень тяжелый год, и я не выдержал. Не так давно я потерял отца, долгое время болела дочь, общая нервозность ввиду ограничений в работе из-за пандемии. Нервы сдали. Мои искренние извинения", - говорится в его посте.

Ранее в одном из мессенджеров появилось видео, на котором мужчина со свертком в руке идет по коридору, стучится в дверь, но ему никто не открывает, после чего он достает предмет, похожий на нож. В этот момент к нему подходит женщина, которая, по всей видимости, пытается его успокоить. Мужчина пинает дверь ногой, уходит и, вернувшись через некоторое время, начинает бить в дверь предметом, похожим на нож.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила журналистам, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.

При этом она отметила, что с точки зрения руководства цирком к Шарифуллину претензий нет. "Даже в условиях пандемии все показатели исполняются. Недавно была проверка Счетной палаты, которая отметила, что никаких нареканий по финансовой деятельности в их адрес нет. Меня очень радует, что у нас появляются самостоятельные номера в цирке, что эти номера исполняются не только на территории республики, но и за ее пределами", - добавила Аюпова.

Также она сообщила, что вопрос увольнения директора цирка пока не обсуждался.

Министр культуры Татарстана призвала обратиться к нормам права и руководствоваться ими. "Эмоции, которые сегодня нагнетаются и доминируют в обществе, СМИ, в данной ситуации не уместны", - подчеркнула она.

В полиции Казани "Интерфаксу" сообщили, что заявление по этому поводу к ним пока не поступало.