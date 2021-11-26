Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СК Башкирии проверит заявление о выбивании у пенсионера показаний по делу об убийстве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Башкирские следователи проводят доследственную проверку по заявлению пенсионера о выбивании из него свидетельских показаний начальником угрозыска в отделе полиции села Толбазы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в пятницу.

В пресс-службе МВД по Башкирии агентству уточнили, что подразделение собственной безопасности ведомства тщательно изучило все факты, изложенные в поступившем от мужчины заявлении.

"Собранный материал передан в следственные органы. В случае признания вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.

Ранее ряд местных СМИ сообщил, что в башкирском селе Толбазы начальник уголовного розыска силой выбивал из пенсионера свидетельские показания по делу об убийстве местного жителя.

Башкирия СКР МВД

Новости

РФПИ заявил, что "Спутник V" можно быстро адаптировать под новый вариант COVID

На шахте "Листвяжной" живым обнаружен медик-горноспасатель

Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Расследовать гибель людей на шахте в Кузбассе будет центральный аппарат СКР

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В шахте "Листвяжная" найден выживший

В шахте "Листвяжная" найден выживший

Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

"Роскосмос" передал правоохранительным органам данные о появлении отверстия в "Союзе"

Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты в Кузбассе

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье обвиняются 18 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });