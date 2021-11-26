СК Башкирии проверит заявление о выбивании у пенсионера показаний по делу об убийстве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Башкирские следователи проводят доследственную проверку по заявлению пенсионера о выбивании из него свидетельских показаний начальником угрозыска в отделе полиции села Толбазы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в пятницу.

В пресс-службе МВД по Башкирии агентству уточнили, что подразделение собственной безопасности ведомства тщательно изучило все факты, изложенные в поступившем от мужчины заявлении.

"Собранный материал передан в следственные органы. В случае признания вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.

Ранее ряд местных СМИ сообщил, что в башкирском селе Толбазы начальник уголовного розыска силой выбивал из пенсионера свидетельские показания по делу об убийстве местного жителя.