Суд направил на пересмотр дело о махинациях с закупками лекарств для ульяновских больниц

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре в пятницу отменил ранее вынесенный приговор по делу о мошенничестве с закупками лекарств для медучреждений Ульяновской области, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В числе фигурантов – два бывших министра здравоохранения Ульяновской области – Павел Дегтярь и Рашид Абдуллов, экс-депутат областного Заксобрания Игорь Тихонов, бывшие гендиректор АО "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.

"Приговор Ленинского районного суда города Ульяновска и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда в отношении Тихонова, Абдуллова, Кузнецовой, Дегтяря, Когана отменены. Уголовное дело передано на новое рассмотрение в Ленинский районный суд города Ульяновск в ином составе суда", - сказал представитель суда.

Он отметил, что в отношении Тихонова и Абдуллова мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий. В отношении Кузнецовой, Дегтяря и Когана – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось, Ленинский районный суд Ульяновска в январе 2021 года назначил Тихонову и Абдуллову от пяти до четырех лет колонии общего режима, Когану, Кузнецовой и Дегтярю – от 2,5 до 4 лет условного наказания. Также фигурантам были назначены различные штрафы. В зависимости от роли каждого им были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере) и статье 315 (неисполнение приговора суда) УК РФ.

По версии следствия, Тихонов и Абдуллов, используя свое служебное положение в органах госвласти, оказывали давление и вынуждали представителей медучреждений к заключению контрактов и договоров с АО "Ульяновскфармация".

Еще один эпизод произошел по аналогичной схеме, когда главой ульяновского Минздрава был Дегтярь.

По мнению экспертов, размер ущерба от их преступных действий составил более 10 млн рублей.

Дегтярь занимал пост министра здравоохранения Ульяновской области с 2014 по 2017 годы. Абдуллов возглавлял региональный Минздрав с июня 2017 по август 2018 года.