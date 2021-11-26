В Ингушетии задержан замначальника отдела полиции по Назрановскому району

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали замначальника отдела полиции по Назрановскому району Ингушетии Ибрагима Алиханова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Замначальника РОВД по Назрановскому району Ибрагим Алиханов задержан в пятницу в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - сказал источник.

Задержание, по предварительным данным, связано с незаконным освобождением подозреваемых от уголовной ответственности, отметил источник.

При этом он сказал, что Алиханов приходится родным братом задержанному после обысков в начале ноября начальнику отдела дознания межмуниципального отдела МВД РФ "Малгобекский". Его задержание источник агентства ранее связывал с расследованием дела о должностных и коррупционных преступлениях.