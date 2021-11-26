В Ингушетии назначили служебную проверку после задержания замначальника отдела полиции

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - По поручению министра внутренних дел по Ингушетии Михаила Коробкина проводится служебная проверка в отношении одного из офицеров ОМВД РФ по Назрановскому району, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Сотрудник подозревается в совершении должностных преступлений", - говорится в сообщении.

Министр потребовал в установленном порядке провести проверку и дать принципиальную оценку действиям упомянутого лица.

"Никакие возможные репутационные потери, связанные с обнародованием противоправных действий тех, кого мы считали коллегами, не заставят нас отказаться от выявления в наших рядах лиц, нарушающих закон, и привлечения их к ответственности, предусмотренной законом " - приводит слова Коробкина пресс-служба регионального МВД.

В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности согласно законодательству.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что замначальника РОВД по Назрановскому району Ибрагим Алиханов задержан в пятницу в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержание, по предварительным данным, связано с незаконным освобождением подозреваемых от уголовной ответственности.