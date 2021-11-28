Умер бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов

В 2019 году он был осужден за взятки и вышел на свободу год назад

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов умер в воскресенье на 63-м году жизни, сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что Баринов много лет работал во ФСИН, отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы. Уже после отставки, в июне 2019 года бывший чиновник был приговорен Смольнинским судом Петербурга к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тысяч рублей за получение взяток. Хинштейн сообщил, что год назад Баринов вышел на свободу.

По версии следствия, Баринов был в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства "Крестов-2" Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО "Петроинвест" Русланом Хамхоковым. Он получил от них тремя порциями более 44 млн рублей за общее покровительство из средств, выделенных региональным УФСИН на строительство изолятора. И Баринов, и Хамхоков пошли на сделку со следствием. Уголовное преследование Кудрина было прекращено в в январе 2021 года.