Два человека утонули во время поисков четверых пропавших в Красноярском крае

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Два человека утонули на севере Красноярского края во время поиска четырех мужчин, уехавших на снегоходах, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Всего на поиски пропавших отправились семь человек.

Информация о пропавших людях поступила в дежурную часть отделения полиции по Туруханскому району утром в понедельник от супруги одного из мужчин.

По словам женщины, 27 ноября ее муж вместе со знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную в 40 км от Игарки вверх по реке Енисей, вернуться должен был вечером 28 ноября. Накануне мужчина позвонил своей супруге и сообщил, что они возвращаются, однако к полуночи никто из них так и не приехал, телефоны были недоступны.

К поискам привлечены сотрудники полиции, спасатели, авиатехника.