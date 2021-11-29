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Рябков сообщил о подготовке к саммиту РФ-США, который пройдет не в очном формате

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Практическая подготовка к саммиту РФ-США ведется, речь не идёт об очном формате, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идёт на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия, разумеется, никак не уменьшается, об этом даже и речи нет. Особенно с учётом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть и в двусторонних отношениях, и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой", - сказал Рябков в понедельник журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится подготовка к российско-американскому саммиту.

"Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится", - отметил Рябков.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса", началась ли практическая подготовка к этому мероприятию, Рябков сказал: "Да. В продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки соответствующих материалов мы находимся".

МИД РФ Сергей Рябков США

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