Рубль продолжил уверенно расти к доллару и евро в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль продолжает уверенно расти к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара составил 74,67 руб. в 19:00, что на 93,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,13 руб., подешевев на 1,37 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,13 рубля - до 74,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на вечерних торгах, корректируясь вверх после пятничного обвала вслед за дорожающей нефтью и на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Как сообщила в понедельник председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), ситуация с инфляцией в России беспокоит ЦБ, для возвращения ее к цели требуется сохранить жесткость денежно-кредитной политики (ДКП).

"Одна из острых проблем, с которой мы столкнулись и которая характеризует этот период восстановления, это рост инфляции. Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель 4%. Мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что рост инфляции наблюдается во всем мире. Центральные банки ведут себя по-разному. Некоторые регуляторы считают правильным остаться в мягкой политике, так как рост инфляции, по их мнению, обусловлен временными факторами. Они полагают, что эти факторы ослабнут в ближайшее время и инфляция без вмешательства денежно-кредитной политики снизится.

Банк России придерживается иной позиции: считает, что ситуация требует реакции ДКП. "У нас, так как выросли инфляционные ожидания, они выросли существенно, мы считаем, что это требует реакции денежно-кредитной политики. У нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период", - заявила глава ЦБ РФ.

Она также обратила внимание на риск раскручивания инфляционной спирали, когда инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а она - к повышению ожиданий. "Если в эту спираль еще включается ускоренная индексация заработных плат - это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить", - отметила Набиуллина.

Практическая подготовка к саммиту РФ-США ведется, между тем также в понедельник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится", - отметил Рябков.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса", началась ли практическая подготовка к этому мероприятию, Рябков сказал: "Да. В продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки соответствующих материалов мы находимся".

Инвесторы также ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается новый штамм коронавируса "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у рынков вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили уже в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник восстанавливает свои позиции к доллару США после распродаж на прошлой неделе. "Восстанавливается интерес инвесторов к российским активам, включая акции и облигации. И если новости о новом штамме коронавируса пока еще не до конца отыграны, то геополитическая премия постепенно вымывается с российского рынка. Ситуация несколько напоминает ту, что происходила в начале этого года. Тогда все ожидали усиления противостояния между Россией и США, а в итоге все закончилось саммитом президентов двух стран, который добавил оптимизма инвесторам", - говорит Голубов.

"Рубль получал основную поддержку не от восстановления валют-аналогов на развивающихся рынках, а от подъема цен на нефть, предпринимавших попытку вернуть отметку в $76 за баррель марки Brent. К вечеру котировки прибавляли более 5%. Кроме того, определенным стимулом для российской валюты могли стать новости о подготовке планируемого саммита РФ-США. В настоящее время рынок ожидает новой информации в отношении нового штамма коронавируса, и после пятничной панической реакции участники торгов, вероятно, будут сохранять осторожные позиции. Отметим, что на внутреннем рынке с появлением рисков новой волны пандемии появились ожидания возможного смягчения позиции ЦБ в отношении процентной политики", - подчеркнул начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в понедельник, но к вечеру несколько сбавили повышательные темпы. В минувшую пятницу стоимость сырья обвалилась более чем на 10% из-за беспокойства по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени увеличилась на 3,14% - до $75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 4,11% - до $70,95 за баррель.

Днем нефтяные котировки прибавляли порядка 5% относительно уровня закрытия предыдущих сессий.

Восстановлению цен на нефть способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 ноября на 60,55 копейки, до 74,9818 руб., и уменьшил курс евро на 47,06 копейки, до 84,482 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 61,9 копейки по отношению к пятнице и составил 74,8789 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 74,27 копейки и составил 74,7837 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 125,766 млн, из которых $1 млрд 279,369 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 71,294 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 47,24 копейки, до 84,5458 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 72,72 копейки и составил 84,3814 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR637,607 млн, из которых EUR170,408 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR467,199 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно пятницы - 8,08% годовых, ставка на срок 3 месяц выросла на 1 б.п. - до 8,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,91% годовых.