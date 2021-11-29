Академик Гинцбург и министр Кравцов стали лауреатами премии Федерации еврейских общин
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург стал лауреатом премии Федерации еврейских общин России в номинации "Наука" за выдающийся вклад в развитие отечественной эпидемиологии.
В номинации "Государственный деятель" награжден министр просвещения РФ Сергей Кравцов за поддержку национально-культурных традиций народов России в общеобразовательной системе.
Торжественное вручение ежегодной премии "Скрипач на крыше" состоялось в понедельник в подмосковной Барвихе. Премию, учрежденную в 2002 году Федерацией еврейских общин России, традиционно вручают накануне Хануки людям, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.
Несколько премий вручены деятелям культуры. В номинации "Театр" награды удостоен "Электротеатр Станиславский" за спектакли "Помолвка" и "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона".
В номинации "Кинематограф" за фильм "Уроки фарси" награжден режиссер и продюсер Вадим Перельман. В номинации "Культура" премию вручили Александру Левенбуку - народному артисту РФ, ведущему "Радионяни", художественному руководителю театра "Шалом".
В номинации "Журналистика" за освещение событий и проектов еврейской общины России награжден Андрей Мельников - заместитель главного редактора "Независимой газеты".
Наконец, в номинации "Человек-легенда" за вклад в развитие российской медицины награду получил акушер-гинеколог, академик РАН, генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.
В разные годы премии "Скрипач на крыше" были удостоены Иосиф Кобзон, Петр Тодоровский, Владимир Машков, Юрий Норштейн, Оскар Фельцман, Леонид Рошаль, Ирина Винер, Роман Абрамович, Армен Джигарханян, Жорес Алферов, Павел Чухрай, Рустам Минниханов и другие.