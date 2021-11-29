Академик Гинцбург и министр Кравцов стали лауреатами премии Федерации еврейских общин

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург стал лауреатом премии Федерации еврейских общин России в номинации "Наука" за выдающийся вклад в развитие отечественной эпидемиологии.

В номинации "Государственный деятель" награжден министр просвещения РФ Сергей Кравцов за поддержку национально-культурных традиций народов России в общеобразовательной системе.

Торжественное вручение ежегодной премии "Скрипач на крыше" состоялось в понедельник в подмосковной Барвихе. Премию, учрежденную в 2002 году Федерацией еврейских общин России, традиционно вручают накануне Хануки людям, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Несколько премий вручены деятелям культуры. В номинации "Театр" награды удостоен "Электротеатр Станиславский" за спектакли "Помолвка" и "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона".

В номинации "Кинематограф" за фильм "Уроки фарси" награжден режиссер и продюсер Вадим Перельман. В номинации "Культура" премию вручили Александру Левенбуку - народному артисту РФ, ведущему "Радионяни", художественному руководителю театра "Шалом".

В номинации "Журналистика" за освещение событий и проектов еврейской общины России награжден Андрей Мельников - заместитель главного редактора "Независимой газеты".

Наконец, в номинации "Человек-легенда" за вклад в развитие российской медицины награду получил акушер-гинеколог, академик РАН, генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.