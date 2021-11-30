Водитель вездехода насмерть сбил семерых оленей на Ямале

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Водитель вездехода въехал в стадо оленей в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД региону.

Инцидент произошел накануне в темное время суток на промысловой дороге в Надымском районе в 40 км от поселка Ямбург. Отмечается, что была метель.

Водитель вездехода не убедился в безопасности движения и въехал в стадо оленей, которое перегонял оленевод", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибло семь оленей, еще три травмированы.