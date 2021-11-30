Двухлетний ребенок выстрелил себе в лицо из пневматики во Владимирской области

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Владимирской области проводит проверку инцидента с маленьким ребенком, выстрелившим в себя из пневматического пистолета, сообщает ведомство во вторник.

По информации прокуратуры, 28 ноября в Центральную районную больницу города Камешково был доставлен ребенок 2019 года рождения. По предварительной информации мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взял со стола пистолет и выстрелил из него, попав себе в лицо.

В настоящее время ребенок находится на лечении в одной из московских клиник.

Прокуратура и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.