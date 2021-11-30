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Кремль заявил, что в РФ не будут вводить штрафы за отказ прививаться от COVID

Кремль заявил, что в РФ не будут вводить штрафы за отказ прививаться от COVID
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что в России не будут вводиться штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19, как это делается в некоторых странах.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, допускают ли в Кремле введение штрафов за отказ от вакцинации, как это собираются сделать в Австрии с 1 февраля будущего года. "Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - ответил Песков.

Ранее стало известно, что правительство Австрии разрабатывает законопроект о штрафе в €3,6 тысячи за отказ прививаться от коронавируса.

За отказ оплатить штраф человек может попасть в тюрьму на четыре месяца. Штраф в размере €7,2 тыс. (608 256 руб.) будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться.

Законопроект планируют представить 6 декабря. Он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии. Ранее власти страны на фоне роста заболеваемости коронавирусом анонсировали обязательную вакцинацию, которая начнется с февраля 2022 года.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Австрия Коронавирус

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