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Полиция Татарстана задержала организаторов и участников дискотеки без QR-кодов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Более 50 человек доставили в управление полиции в Нижнекамске с частной нелегальной дискотеки, на которую пускали без QR-кодов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Татарстана.

Как выяснилось, трое жителей Нижнекамска организовали в арендованном частном доме дискотеку. Вход на мероприятие был платный, проверка наличия QR-кодов на входе не велась.

На момент прибытия полицейских в доме присутствовали 54 человека, 22 из которых несовершеннолетние, все они были доставлены в управление МВД России по Нижнекамскому району.

В отношении двоих организаторов составлены протоколы по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения); в отношении родителей несовершеннолетних - по ст.3.11 КоАП РТ (несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинение вреда здоровье детей и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию).

Кроме этого, административные материалы по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) были составлены и в отношении 10 несовершеннолетних.

Все материалы направлены в суд для рассмотрения.

Татарстан коронавирус Нижнекамск

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