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Росприроднадзор решил взыскать с московских золотодобытчиков более 1 млрд рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать с московских золотодобывающих ООО "Таналык" и ООО "Графское" совокупно более 1 млрд рублей компенсации вреда природе от незаконного пользования недрами в Баймакском районе Башкирии.

Об этом сообщил руководитель управления Роман Болотов на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.

Он напомнил, что "Таналык" проверяли с участием сотрудников региональной прокуратуры и ФСБ. По итогам проверки предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Имущество предприятия арестовали в порядке обеспечительных мер, компании предъявили иск об ущербе на 604 млн рублей, сказал он. По его словам, законность взыскания подтвердили Арбитражный суд Башкирии, а 23 ноября - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

"Что касается "Графского". Собственники "Графского" и "Таналыка" одни и те же, соответственно, и нарушения одни и те же. При проверке были выявлены грубые нарушения лицензионных требований. (. . .) В рамках контрольно-надзорных было выявлено то, что предприятие как не вело, так и не ведет рекультивационных действий. В отношении предприятия "Графского" на сегодняшний день проводится процедура предъявления ущерба в сумме 400 млн рублей", - сказал Болотов.

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отметил на заседании, что ранее "собственники ООО "Таналык" и ООО "Графское", добывающие золото у города Баймака и села Кусеево, взяли на себя обязательства по рекультивации отработанных территорий, высадке деревьев и выстраивании коммуникаций с местной общественностью, но в установленные сроки они свои обязательства не выполнили либо выполнили крайне частично".

По данным госреестра участков недр, "Графское" владеет лицензией на разведку и добычу россыпного золота на Султановской группе россыпей (участки Заря и Западный фланг) в Баймакском районе Башкирии с июня 2018 года (срок - до ноября 2032 года включительно).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Графское" зарегистрировано в 2018 году, ведет добычу руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). "Таналык" (зарегистрирован в 2017 году) ведет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Владельцем обеих компаний является уроженец Алма-Аты Константин Хамуляк.

Башкирия Росприроднадзор Москва Таналык Графское Константин Хамуляк

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