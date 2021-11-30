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Президент РФ высказался за сбалансированное регулирование в интернете

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Элементы регулирования цифровых платформ и интернета не должны сковывать деятельность IT-компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается России, то мы будем действовать, исходя из реалий ситуации, которая складывается у нас. Да, какие-то элементы регулирования (интернета - ИФ) должны быть сегодня в России, но не такие, которые бы сковывали экономическую активность ", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Он рассказал, что Китай берет под более жесткий контроль работу цифровых платформ, так как их значимость для экономики, политической и социальной жизни увеличилась.

"Здесь нет ничего удивительного и ничего необычного. Разве в Европе этого не делают? Разве в Штатах об этом не говорят? Да во всем мире говорят. Вопрос в объеме этого урегулирования", - заявил Путин.

Он отметил, что следует соблюсти баланс между свободой предпринимательства, распространением информации и интересами государства и граждан, чтобы эти цифровые платформы не злоупотребляли ничем.

Владимир Путин

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