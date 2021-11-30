Пятеро жителей Марий Эл задержаны по делу об обмане китайских женихов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Чебоксарах полицейские задержали пятерых подозреваемых в обмане китайских мужчин, желающих через интернет познакомиться с россиянками, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии. Задержанные проходят по делу о мошенничестве (ст. 159 УК).

Полиция установила троих потерпевших по делу. В пресс-релизе МВД говорится, что "это женихи из Китайской Народной Республики", жители Ухани, Синина и Ганчжоу в возрасте от 42 до 56 лет.

Подозреваемые похитили у них около 3 млн рублей, считает следствие.

Оперативники, прибыв на вызов в одну из квартир в Чебоксарах, обнаружили там колл-центр с оргтехникой и телефонами. Оказалось, что квартиру снимали пять жителей Марий Эл и занимались выманиванием денег у иностранцев, желающих познакомиться с россиянками. По версии следствия, они на сайтах знакомств находили объявления от женихов, выдавая себя за девушек, вступали с ними в переписку, просили деньги, чтобы приехать к потенциальному жениху, после чего прекращали общение.

Трое подозреваемых арестованы, двое отпущены под подписку о невыезде.