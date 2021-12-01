В российской армии появилось первое подразделение боевых машин "Терминатор"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Первое в Вооруженных силах России штатное подразделение, оснащенное девятью боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сформировано в Центральном военном округе (ЦВО), сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Он отметил, что в июне 2022 года техника будет задействована в масштабных учениях, где будут исследоваться возможности применения батальона БМПТ.

"Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - добавил Лапин.

Ранее командующий ЦВО сообщал, что девять БМПТ "Терминатор" будут введены в штат в одного из танковых полков 90-й дивизии.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

"Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A. Сообщалось, что "Терминатор" применялся в военной операции в Сирии. БМПТ принята на вооружение Сухопутных войск Вооруженных сил России в 2018 году.

1 декабря 2020 года в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") сообщили "Интерфаксу", что первая партия БМПТ "Терминатор" поступила в Вооруженные силы России - в 90-ю танковую дивизию Центрального военного округа. Она сформирована в 2016 году, ее части дислоцированы в Челябинской и Свердловской областях. Главная ударная мощь дивизии - десять танковых батальонов, всего - более 300 танков.

Ранее "Уралвагонзавод" передавал Минобороны РФ по госконтракту партию БМПТ "Терминатор" - около десяти машин - для участия в параде Победы в Москве.