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77 человек попросили Пензенский областной суд отменить введение QR-кодов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Пензенской области 77 жителей региона подали в областной суд коллективный иск об отмене постановления губернатора о введении доступа в общественные места только по QR-кодам. Как сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина, иск будет рассмотрен 15 декабря.

Заявители, по ее словам, оспаривают законность пункта №16 постановления губернатора от 28 октября 2021 года.

Это положение вводит с 8 ноября и до улучшения ситуации с коронавирусом систему QR-кодов для доступа в культурные и спортивные учреждения. Код должен подтверждать, что посетитель привился от коронавируса, недавно переболел или у него медотвод.

Оспорить введение QR-кодов в суде уже пытались в Свердловской области, Чувашии и в Татарстане, суды пока принимали сторону властей.

Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Пензенская область Пензенский областной суд коронавирус

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