Жители Челябинской области оспорили в суде обязательную вакцинацию ряда граждан

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд принял к производству административный иск граждан о признании недействующим постановления регионального Роспотребнадзора о проведении в регионе обязательной вакцинации для ряда категорий работников, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

"Поступил иск о признании недействующим постановления №3 от 8 ноября 2021 главного санитарного врача Челябинской области о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции. Предварительное заседание назначено на 13 декабря", - сказали в суде.

Истцами по делу являются две местные жительницы, ответчиком - управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что по распоряжению главного санитарного врача региона обязательная прививка первым компонентом вакцины против коронавируса отдельным категориям граждан должна быть сделана до 11 ноября, вторым - до 11 декабря. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, объектов общепита, торговли и сферы услуг, работники почты, транспорта, ЖКХ, гостиниц, муниципальных и государственных учреждений. Требование не распространяется на имеющих противопоказания к прививке.

Также в регионе введены ограничения для посещения учреждений культуры, спорта, крупных магазинов и ТРК, а также учреждений сферы услуг без QR-кода.