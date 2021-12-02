Парламент Карачаево-Черкесии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии на заседании в четверг большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент "Интерфакса".

Из 46 присутствовавших на заседании депутатов в поддержку законопроекта проголосовали 36 парламентариев, против проголосовали семь, еще трое воздержались.

"Решение принято", - сказал спикер регионального парламента Александр Иванов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.