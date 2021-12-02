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Военный получил 10 лет за организацию поставок наркотиков в Таманскую дивизию

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Наро-Фоминске приговорил к десяти годам колонии строгого режима военнослужащего, организовавшего канал поставки так называемой наркотической соли на территорию войсковых частей Алабинского гарнизона, сообщает в четверг управление ФСБ по Москве и Московской области.

Военный по фамилии Орлов признан виновным в незаконном производство, сбыте или пересылке наркотических средств, говорится в сообщении УФСБ.

"В результате проведенных отделом ФСБ России по Таманской дивизии оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в феврале 2021 года Орлов организовал устойчивый незаконный канал поставки на территорию войсковых частей Алабинского гарнизона наркотического средства, являющегося производным N-метилэфедрона "Соль", в крупных размерах", - сообщили в спецслужбе.

Приговор вступил в законную силу, добавили в УФСБ.

ФСБ Таманская дивизия Наро-Фоминск

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