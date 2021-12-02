Учесть и посчитать: как Роскомнадзор будет контролировать рынок интернет-рекламы

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры и подведомственный ему Роскомнадзор определили правила регулирования размещения рекламы в интернете. На прошлой и этой неделе ведомства вынесли на общественное обсуждение целый пакет подзаконных актов, уточняющих нормы закона о создании системы учета рекламы в интернете, подписанного президентом в июле.



Согласно закону, с 1 сентября 2022 года рекламораспространители, операторы рекламных систем и рекламные посредники обязаны будут передавать в Роскомнадзор сведения о рекламе, размещаемой в сети. Храниться эти сведения будут в специально созданной информационной системе ведомства. В Минцифры указывали, что таким образом будут обеспечены равные условия ведения бизнеса для интернет-компаний на рынке интернет-рекламы. Предполагается также, что сведения, хранимые в системе, могут быть использованы участниками рынка для повышения эффективности рекламных кампаний, а доступ к ней ФНС позволит будет способствовать повышению прозрачности рынка и поможет бороться с нелегальными налоговыми схемами.

Опубликованный накануне проект постановления правительства определяет порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных, критерии, по которым участники рынка интернет-рекламы будут обязаны предоставлять информацию, и ее состав, порядок предоставления Роскомнадзором доступа к информации о рекламе. Заниматься процессом будет подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" - операторы рекламных данных, рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем будут должны подписать с организацией соответствующее соглашение. Взаимодействовать они будут при помощи личного кабинета компании, размещенного в Единой информационной системе учета оборота рекламы в интернете.

Единая информационная система учета оборота рекламы в интернете будет учитывать договоры на рекламную деятельность в сети, которые заключают рекламодатели, рекламные агентства и распространители (интернет-площадки, на которых размещаются объявления). Система также будет хранить эти данные и при необходимости предоставлять их федеральным органам власти и самим участникам рынка. Согласно сайту госзакупок, тендер на разработку прототипа Единой информационной системы учета оборота рекламы в интернете выиграла компания AT Consulting. Стоимость проекта - 96 млн руб.

Сроки и хранение

Предоставлять сведения в Роскомнадзор рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем могут как самостоятельно, так и через посредника - оператора рекламных данных, владеющего программным обеспечением, предназначенным для установления факта распространения рекламы в интернете (требования к таким программам определены проектом другого приказа Роскомнадзора). В состав такой информации должны быть включены сведения о самих участниках рекламного рынка, а также информация о договорах, заключенных ими для оказания услуг по распространению рекламы. При этом распространители рекламы в любом случае обязаны обеспечить взаимодействие не менее чем с одним оператором рекламных данных, который будет осуществлять анализ и хранение рекламы.

Передавать информацию в Роскомнадзор участники рынка интернет-рекламы обязаны в течение 30 дней с момент первого размещения в сети рекламы. Если ведомству нужно что-то уточнить в предоставленной информации, то запрос отправляется посредством личного кабинета. У компаний есть один рабочий день с даты получения запроса на предоставление указанных данных.

Как операторы рекламных данных, так и рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламной интернет-системы обязаны хранить на территории России информацию о распространенной рекламе не менее пяти лет со дня ее предоставления в уполномоченный орган.

Хранение самой рекламы "в форме аудиовизуального произведения, фотографического произведения, произведения, полученного способами, аналогичными фотографии" и иного произведения, распространенного в интернете, вместе с ее уникальным идентификатором должны будут обеспечить операторы рекламных данных. Срок хранения должен составить не менее трех лет. Предоставлять ее Роскомнадзору операторы будут обязаны по запросу.

Также примечательно то, что оператор рекламных данных должен обеспечить "непрерывный доступ уполномоченного органа посредством информационной системы к хранимой рекламе". Каким образом это будет реализовано технически, пока непонятно.

Об операторе рекламных данных

Операторов будет отбирать специальная комиссия. Порядок ее создания и деятельности регламентирует отдельное постановления правительства. Как следует из соответствующего проекта, комиссия, состав участников которой определит правительство, будет определять сроки проведения отбора оператора рекламных данных, рассматривать заявки участников отбора, проводить их оценку, а также принимать решение о признании такого участника оператором рекламных данных и включать его в соответствующий реестр. Вести этот реестр будет непосредственно Роскомнадзор.

Оператор рекламных данных также должен анализировать информацию о факте распространения рекламы в интернете (объемы показов и распределении показов рекламы), количестве показов рекламы в сети в рекламной системе оператора рекламной системы, о параметрах целевой аудитории рекламы с учетом пола, возраста, территории проживания (нахождения) и иных существующих социально-демографических параметров. Кроме того, должен быть обеспечен анализ информации о способе и форме распространения рекламы, сведений о средствах распространения рекламы в сети (сайт и или страница сайта, информационная система, программа) и проч.