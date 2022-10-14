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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Комиссия при РКН определила операторов рекламных данных

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Комиссия при Роскомнадзоре (РКН) определила перечень операторов рекламных данных (ОРД), которые с 1 сентября должны передавать сведения о размещаемой в интернете рекламе в единый реестр ведомства.

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Операторами стали: "Лаборатория разработки" (Сбер), "Яндекс Оператор Рекламных Данных" ("Яндекс"), "ВК Рекламные Технологии" (VK), "ОЗОН ОРД" ("Озон"), "МедиаСкаут" (МТС), "Первый ОРД" (Вымпелком) и "ОРД-А" (Амбердата), говорится в сообщении РКН в пятницу.

Отмечается, что правом подать заявку обладает любое российское юридическое лицо, в отношении которого прямо или косвенно контроль осуществляется российскими гражданами и организациями, и соответствующее установленным правительством РФ требованиям.

Среди требований - размер уставного капитала не менее 200 млн руб., владение необходимым для учета рекламы программным обеспечением и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 млрд рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.

С 1 сентября, согласно вступившим в силу изменениям закона "О рекламе", вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участниками рекламного рынка передается в Единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных.

Роскомнадзор
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