Вымогатели, похитившие двух человек ради 28 млн рублей, задержаны в Волгоградской области

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей по факту похищения людей и вымогательства, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, они схватили и вывезли гостиницу города Волжский двух волгоградцев. Похитители лишили мужчин средств связи, связали и, применяя насилие, начали требовать передачи им выкупа - 28 млн рублей.

Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по п."б" ч.2 ст.163 (вымогательство с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере) и п."а, в, ж, з" ч.2 ст.126 (похищение человека из корыстных побуждений группой лиц) УК РФ.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные УФСБ по Волгоградской области.