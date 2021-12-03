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Патрушев обвинил Киев в невыполнении ряда минских положений

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о невыполнении Киевом положений Минских договоренностей в отношении Донецка и Луганска.

Он заявил журналистам, что Киев после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен был начать диалог с Донецком и Луганском о проведении выборов и наделении особым статусом этих территорий. Однако, подчеркнул Патрушев, эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены.

Он напомнил, что согласно второму пункту Минских соглашений сторонами конфликта являются Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности работать с обеими сторонами кризиса на востоке Украины посредством реализации Минских соглашений, Патрушев отметил важность мирного урегулирования внутриукраинского конфликта и безальтернативность Минских договоренностей.

"Посмотрим, удастся ли Вашингтону вразумить своих киевских партнеров следовать букве достигнутых соглашений", - заявил секретарь СБ РФ.

Переговоры Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялись 2 декабря в Стокгольме, где проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По данным госдепа, на этих переговорах Блинкен заверил Лаврова, что Вашингтон будет готов поддержать дипломатические усилия по урегулирования конфликта на востоке Украины.

Совбез РФ Николай Патрушев Украина

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