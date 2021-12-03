Патрушев обвинил Киев в невыполнении ряда минских положений

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о невыполнении Киевом положений Минских договоренностей в отношении Донецка и Луганска.

Он заявил журналистам, что Киев после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен был начать диалог с Донецком и Луганском о проведении выборов и наделении особым статусом этих территорий. Однако, подчеркнул Патрушев, эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены.

Он напомнил, что согласно второму пункту Минских соглашений сторонами конфликта являются Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности работать с обеими сторонами кризиса на востоке Украины посредством реализации Минских соглашений, Патрушев отметил важность мирного урегулирования внутриукраинского конфликта и безальтернативность Минских договоренностей.

"Посмотрим, удастся ли Вашингтону вразумить своих киевских партнеров следовать букве достигнутых соглашений", - заявил секретарь СБ РФ.

Переговоры Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялись 2 декабря в Стокгольме, где проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По данным госдепа, на этих переговорах Блинкен заверил Лаврова, что Вашингтон будет готов поддержать дипломатические усилия по урегулирования конфликта на востоке Украины.