Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Трое пострадавших в "Листвяжной" остаются в больницах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Из больниц выписаны 13 пострадавших при ЧП в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале губернатор региона Сергея Цивилева.

По данным на субботу, 4 декабря, в стационарах находятся три человека. 96 человек находятся на амбулаторном лечении.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора.

Кемеровская область Кузбасс Листвяжная

Новости

Девушку ударило током в троллейбусе Новосибирска

Опрос показал, что большинство работающих россиян трудятся не по специальности

Опрос показал, что большинство работающих россиян трудятся не по специальности

Локомотив врезался в скорую помощь в Комсомольске-на-Амуре

Что случилось этой ночью: суббота, 4 декабря

Рэпер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Минюст включил в реестры иноагентов одну НКО и четырех граждан

Пандемия коронавируса

Смертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020-го из-за COVID

Смертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020-го из-за COVID

Что произошло за день: пятница, 3 декабря

Сергей Боярский возглавил петербургское отделение "Единой России"

Арест ректору "Шанинки" Сергею Зуеву продлен на три месяца

Арест ректору "Шанинки" Сергею Зуеву продлен на три месяца
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });