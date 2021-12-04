Трое пострадавших в "Листвяжной" остаются в больницах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Из больниц выписаны 13 пострадавших при ЧП в кемеровской шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале губернатор региона Сергея Цивилева.

По данным на субботу, 4 декабря, в стационарах находятся три человека. 96 человек находятся на амбулаторном лечении.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора.