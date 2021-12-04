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Локомотив врезался в скорую помощь в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Локомотив столкнулся с машиной скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

В результате ДТП погибла фельдшер скорой. Водитель и пациент пострадали. У пациента, который заражен коронавирусом, произошло кровоизлияние в мозг, переломы ребер. Состояние тяжелое, находится на ИВЛ в реанимации. Как уточнили в Минздраве Хабаровского края, состояние водителя медики оценивают как средней степени тяжести, у него перелом одного ребра и пневмоторакс.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги отметили, что автоматическая переездная сигнализация работала исправно, автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось, и в машину врезалась путевая снегоуборочная машина.

Повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Комсомольск-на-Амур

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