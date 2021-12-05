Матвиенко назвала недопустимым навязывание ЛГБТ-повестки и чуждых "ценностей"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия не приемлет навязывание ей чуждых ценностей, таких как права сексуальных меньшинств и многообразие гендеров, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На встрече с главой Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузией Абдалла Зейнал спикер Совфеда сообщила, что Москва считает недопустимым навязывание чуждых стандартов той или иной стране без учета ее истории, веры, религии, ее национальных особенностей.

"Нам пытаются навязывать чуждые для нас ценности. И не только нам, но и в целом продвижение в мире. Это права сексуальных меньшинств, это (и то, что) в Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо", - сказала Матвиенко.

По словам спикера Совета Федерации, в этом вопросе Россия занимала и всегда будет занимать четко национально-ориентированную позицию.

Она подчеркнула, что "Россия твердо придерживается своих национальных ценностей, традиционной семьи, а дети у нас являются главным приоритетом государственной политики".

На встрече с председателем Консультативного совета Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом спикер Совета Федерации продолжила эту тему.

"Мы видим, что происходит в ряде стран. Доходит до абсурда, когда при формировании правительства устанавливаются квоты, где должен обязательно быть трансгендер, представитель ЛГБТ-сообщества. Не по профессиональным качествам формируется правительство, а в таком духе", - сказала Матвиенко.

"Или принимается решение, скажем, на Нью-Йоркской бирже: те, кто будет котироваться, в советах директоров этих предприятий должен быть представитель ЛГБТ-сообщества. Это такое уже навязывание и на государственном уровне, и даже вмешательство в частный бизнес. Абсолютно неприемлемая для нас идеология", - отметила она.

Матвиенко с 4 по 6 декабря находится в Бахрейне с официальным визитом.