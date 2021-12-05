Массовая авария произошла на Симферопольском шоссе в Подмосковье
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием грузовика и восьми легковых автомобилей произошла на Симферопольском шоссе в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Инцидент произошел на 22-м километре Симферопольского шосс.
По данным Гидрометцентра РФ, на территории Московской области до 7 декабря будет действовать "желтый" уровень опасности из-за гололедицы.