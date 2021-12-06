Большинство россиян сочли недопустимыми шутки над церковью и историей страны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (80%) убеждены, что шутки над церковью недопустимы ни при каких обстоятельствах, противоположного мнения придерживаются 17% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

На вопрос социологов о допустимости шуток над национальными особенностями и традициями других народов, более двух третей респондентов (69%) ответили, что считают такого рода шутки недопустимыми, обратного мнения придерживаются 28% респондентов.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (69%) убеждены в недопустимости шуток над отечественной историей, включая современный и советский периоды, а также период Российской империи. Противоположная точка зрения у каждого четвертого (26%).

Наиболее уместными темами для шуток россияне сочли отношения с начальством (69% респондентов), отношения в семье и экономические и социальные проблемы России (по 63%), говорится в сообщении ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 12 ноября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.