"Ростовводоканал" попросит силовиков помочь вывести из здания экс-директора

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Ростовводоканалу" придется привлечь правоохранительные органы, чтобы решить проблему с бывшим директором предприятия Дмитрием Кубраком, который с конца ноября забаррикадировался в одном из административных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе АО.

В ноябре администрация Ростова-на-Дону направила в арбитражный суд иск о досрочном прекращении полномочий Кубрака в связи с неэффективной экономической политикой. Мэрия также направила в правоохранительные органы заявление о его возможных противоправных решениях, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Совет директоров "Водоканала" избрал новым гендиректором Михаила Поркшеева. Документы о его назначении направлены на регистрацию в ИФНС Ростовской области.

Кубрак назвал свое увольнение "рейдерским захватом" и заявил, что администрация Ростова-на-Дону поддерживает этот "захват". 4 декабря охранник Кубрака объяснил региональному изданию "161.ru", что в здании были отключены вода и свет, а входы были заблокированы неизвестными.

АО "Евразийский" (Москва) владеет 74,85% акций "Ростовводоканала". 30 ноября гендиректор АО Герман Вишневский назвал слова Кубрака о рейдерском захвате "ложной сентенцией". По словам Вишневского, в компании сменилось руководство, а структура владения осталась прежней, оно по-прежнему принадлежит АО "Евразийский" и администрации Ростова-на-Дону.

В тот день Вишневский говорил, что Кубрак "забаррикадировался, несколько дней просто не выезжает и никуда не выходит" из кабинета гендиректора, коллектив "Ростовводоканала" продолжал работать в штатном режиме, а новая администрация рассчитывала на помощь полиции в доступе на рабочие места.

"К сожалению, Дмитрий Кубрак, не имея никаких на то оснований, по-прежнему находится внутри одного из административных зданий, к нему ночью постоянно проникают люди, которые не являются сотрудниками водоканала, и через окна, и через неохраняемые внутренние выходы, пользуясь доступом к ключам Дмитрия Сергеевича. При этом личные охранники господина Кубрака не допускают часть специалистов в здание, препятствуя работе предприятия", - заявили 6 декабря в пресс-службе "Водоканала".

В компании напомнили, что являются режимным предприятием и стратегическим объектом жизнеобеспечения. Для минимизации рисков на предприятии оставили только те входы, которые охраняются аккредитованными охранниками предприятия и где действует пропускной режим.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована с помощью сотрудников правопорядка, так как мы не можем быть уверены, что на объектах не появятся неизвестные люди для совершения противоправных действий с целью провокации", - заявила пресс-служба.

В ростовской мэрии отмечают, что водоснабжение и водоотведение в городе продолжается штатно, сотрудники всех служб водоканала находятся на рабочих местах, а аварии устраняются в нормативные сроки.

В октябре 2020 года бывший замминистра энергетики России и глава АО "Евразийский" Станислав Светлицкий был осужден на 12 лет колонии за хищение 8 млрд рублей. В августе 2021 года, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал его сына, председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" Георгия Светлицкого по делу о хищении 200 млн рублей.

30 ноября Вишневский объяснил, что после приговора Светлицкий-старший вопреки интересам "Водоканала" начал поручать подконтрольным ему членам совета директоров "Водоканала" совершать противоправные сделки по неадекватным ценам и назначать "мнимые премии". Смену руководства он назвал необходимой ради пресечения противоправных действий бывшего топ-менеджмента, которые грозили финансовым крахом "Водоканалу" и несли риск ухудшения качества услуг по водоснабжению и водоотведению.