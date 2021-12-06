Экс-замглавы УМВД по Самаре обвинили в получении более 22 млн руб. взятки от ОПГ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему заместителю начальника самарского управления МВД предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении взятки в размере 22 млн рублей от организованного преступного сообщества (ОПС) "Законовские", сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области в понедельник.

По версии следствия, договоренность о взятке в 150 тыс. рублей ежемесячно и передаче ВАЗ-212140 на тот момент занимающему должность заместителя начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 ГУВД по Самарской области с несколькими лидерами ОПС "Законовские" была достигнута в одном из самарских ресторанов в марте 2011 года. Тогда же высокопоставленный полицейский получил первую часть взятки в размере 150 тыс. рублей и транспортное средство.

В обмен на денежное вознаграждение от ОПС обвиняемый должен был бездействовать при выявлении нарушений законодательства со стороны взяткодателя или иных заинтересованных лиц.

Так, с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый получил более 22 млн рублей в качестве вознаграждения от ОПС.

Сообщалось, что первоначально бывшему стражу правопорядка было предъявлено обвинение по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Организованная преступная группа "Законовские" в свое время считалась крупнейшей в Самаре. Местные СМИ отмечали, что группировка на протяжении долгого времени отличалась умением избегать конфликтов с правоохранительными органами, и указывали на ее связь с "солнцевским" криминальным кланом.