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В АТОР рассказали о росте цен на новогодние туры

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о ценах на организованные зарубежные путешествия в новогодние каникулы, среди лидеров по росту стоимости - Венгрия, Мексика, Турция, Доминикана и Египет.

АТОР приводит данные о росте цен на туры с вылетом в конце декабря по сравнению с текущим периодом.

Больше всего, на 170%, подорожали путешествия в Венгрию, десятидневный тур на двоих с перелетом и размещением в отеле 3* с завтраком обойдется от 140 тыс. рублей.

На втором месте по росту - Мексика (плюс 126%), тур на двоих с размещением в отеле 5* "все включено" обойдется в 424 тыс.

На третьем - турецкая Анталья (плюс 116%), тур на двоих в отеле 5* "все включено" обойдется от 87,7 тыс. рублей).

Четвертое и пятое места занимают Доминикана и Египет с приростом цен в 107 и 104% соответственно. Поездка на Новый год в эти страны на двоих будет стоить от 278,2 и 82 тыс. рублей соответственно.

Мексика лидирует по росту цен и при сравнении с декабрем 2019 года. Стоимость новогодних туров в эту страну выросла на 59% по сравнению с периодом до пандемии. На втором месте - Куба (плюс 47%), на третьем - Доминикана (плюс 39%). Четвертое и пятое занимают ОАЭ и Мальдивы (35 и 25%).

Самое популярное направление отдыха в России, Сочи, также дорожает к Новому году на 65%. Стоимость туров начинается от 34 тыс. рублей на двоих с перелетом с размещением в пансионате 2*.

АТОР

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