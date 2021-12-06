Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин подписал закон о социальном казначействе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном казначействе - переводе социальных выплат в России в систему "одного окна" через Пенсионный фонд РФ (ПФР). Документ опубликован на официальном портале правовой информации вечером в понедельник.

Новый порядок будет применяться с 1 января 2022 года к целому ряду мер социальной поддержки.

Он коснется выплат пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк", а также из-за испытаний на Семипалатинском полигоне, выплаты жертвам политических репрессий, беременным женам военнослужащих-призывников и др.

Сейчас часть выплат ведут регионы (за счет субвенций из федерального бюджета), говорилось в пояснительной записке к закону. Не во всех регионах этот процесс налажен одинаково хорошо. В рамках социального казначейства процесс переводятся в ПФР: для удобства получателей и для того, чтобы повысить эффективность бюджетных расходов.

Пенсионный фонд, отмечали авторы документа, уже имеет опыт в предоставлении других социальных выплат, наладил систему "одного окна" и является оператором Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Таким образом, помимо прочего, у ПФР будет возможность оперативно информировать граждан о том, какие меры социальной защиты им полагаются, и назначать выплаты в беззаявительном порядке.

Одно из нововведений документа - на такой "автоматический" порядок назначения выплат по законопроекту переводится компенсация страховки ОСАГО инвалидам: Пенсионный фонд будет получать всю необходимую для этого информацию из Федерального реестра инвалидов и из информационной системы Российского союза автостраховщиков. Для этого инвалидам при оформлении полиса нужно будет указывать СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета.

Закон был внесен в Думу правительством РФ 30 сентября, принят Думой 24 ноября.

Владимир Путин ПФР

Новости

Свидетель заявил, что целью поджога в валдайской колонии был бунт

Песков заявил, что присутствие военных НАТО на Украине заставит РФ защищать свои интересы

Что произошло за день: понедельник, 6 декабря

Президент РФ подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Песков сравнил отношения РФ и США с "авгиевыми конюшнями"

Песков сравнил отношения РФ и США с "авгиевыми конюшнями"

РФ и Индия договорились о расширении пилотируемых программ и выпуске запчастей для вооружений

В РПЦ заявили о возможности встречи патриарха с папой Римским

В РПЦ заявили о возможности встречи патриарха с папой Римским

Бойца MMA Чоршанбиева выдворят из РФ за нарушение режима пребывания

В ФСВТС не согласились с выводами о сокращении оружейного экспорта РФ

В ФСВТС не согласились с выводами о сокращении оружейного экспорта РФ

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });