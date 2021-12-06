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Подростка нашли застреленным на Ставрополье

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту убийства 13-летнего мальчика возбуждено в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летнего подростка, начались его поиски. В тот же день тело мальчика с огнестрельным ранением груди было обнаружено в лесополосе.

В этой связи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Сейчас на причастность к убийству проверяется 16-летний знакомый мальчика. По предварительной версии, днем 5 декабря он взял с собой найденное ружье и со своим приятелем отправился собирать грибы в лесу. Там произошел выстрел в сторону 13-летнего мальчика. Испугавшись, старший подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье.

"По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Для дальнейшего расследования руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил передать дело в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Ставропольский край

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