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Житель Братска приговорен к 7,5 годам колонии за убийство мужчины возле здания суда

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Братске (Иркутская область) признал 60-летнего местного жителя виновным в убийстве мужчины на автопарковке возле здания городского суда, сообщило следственное управление СКР по региону во вторник.

С учетом мнения прокуратуры он был приговорен к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Мужчина осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Прокуратура региона сообщила, что суд также удовлетворил исковые требования родственников погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей и более 150 тыс. рублей, затраченных на погребение.

Как сообщалось, преступление было совершено вечером 3 марта. По данным следствия, мужчины вышли из здания суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда.

На улице между ними произошел конфликт, в ходе которого 60-летний ответчик по делу нанес 61-летнему истцу множественные удары ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.

После подозреваемый зашел в здание суда, сдался сотрудникам правоохранительных органов и сдал орудие преступления - нож.

Братск Иркутская область СКР

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