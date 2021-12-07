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Россия примет участие в индийском тендере на поставку легких танков

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" сообщил о планах участвовать в индийском тендере на поставку бронетехники.

"Рособоронэкспорт" с легким плавающим танком "Спрут-СДМ1" обязательно примет участие в индийском тендере на поставку лёгких танков и даже будет предлагать передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных блоков и агрегатов", - заявил журналистам глава компании Александр Михеев.

По его словам, "Спрут-СДМ1" - единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка и оснащенная 125-мм пушкой.

"Все боеприпасы, производимые в Индии для применения с танками Т-72М1 и Т-90С, могут быть использованы для "Спрут-СДМ1", аналогов которому нет", - сказал Михеев.

Легкий танк "Спрут-СДМ1" в 2022 году завершит цикл государственных испытаний, сообщали ранее в госкорпорации "Ростех".

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев заявлял, что "Спрут" создается для Воздушно-десантных войск России, но ориентирован и на иностранных заказчиков.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 мм, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Машина разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящем в состав холдинга "Высокоточные комплексы" (ГК "Ростех").

Рособоронэкспорт Индия

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