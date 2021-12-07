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Пьяный водитель протаранил АЗС в Волгоградской области

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Волгоградской области, который в состоянии алкогольного опьянения въехал на автомобиле в АЗС, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Установлено, что накануне ночью мужчина за рулем "ВАЗ-2121" заехал на АЗС заправиться топливом. Женщина-оператор, заметив, что водитель пьян, отказала ему в услуге и сказала, что сообщит о нетрезвом покупателе полицию. Выйдя из здания заправки, тот сел в автомобиль и протаранил вход АЗС.

После задержания на 60-летнего нарушителя составлены два протокола по факту нарушения ПДД, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Волгоградская область

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