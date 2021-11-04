Землетрясение магнитудой 3,8 произошло возле Камчатки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировали утром в четверг у восточного побережья Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По его данным, эпицентр землетрясения магнитудой 3,8 находился в акватории Кроноцкого залива, в 133 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 93 км.

Пресс-служба отмечает, что в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Угрозы цунами нет.