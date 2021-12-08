Свеча "на хорошую торговлю" стала причиной крупного пожара на камчатском рынке

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В мировой суд направлено уголовное дело 71-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которая зажгла церковную свечу "на хорошую торговлю" и таким образом устроила крупный пожар на городском рынке, сообщает в среду прокуратура Камчатского края.

"Пенсионерка обвиняется по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем)", - говорится в сообщении.

Пожар на рынке на проспекту 50 Лет Октября в краевом центре произошел 4 января 2020 года. По версии органа дознания камчатского главка МЧС, который расследовал дело, виновницей пожара стала нетрезвая пенсионерка, торговавшая на рынке.

"Она зажгла на рабочем месте церковную свечу для совершения обряда очищения павильона и на хорошую торговлю", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что пожар, вспыхнувший от свечки, уничтожил имущество на общую сумму свыше 52 млн рублей.

"Обвиняемая вину не признала, указав, что подробности пожара не помнит", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Его почти четыре часа тушили около 60 пожарных.