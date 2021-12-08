В Иркутской области проверят обстоятельства гибели заключенного от ожогов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутской области началась проверка обстоятельств гибели осужденного в исправительной колонии №3, он умер в больнице от ожогов, сообщили в региональном управлении ФСИН.

В ведомстве предполагают, что он пытался нанести себе травмы, чтобы его освободили от работы.

Предварительно установлено, что 6 декабря осужденный пропистал рукав куртки растительным маслом и поджег его. Затем он по неосторожности опрокинул на себя всю емкость с маслом, добавили в пресс-службе. Его с ожогами доставили в одну из больниц Иркутска. Он умер на следующий день.