Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Иркутской области проверят обстоятельства гибели заключенного от ожогов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутской области началась проверка обстоятельств гибели осужденного в исправительной колонии №3, он умер в больнице от ожогов, сообщили в региональном управлении ФСИН.

В ведомстве предполагают, что он пытался нанести себе травмы, чтобы его освободили от работы.

Предварительно установлено, что 6 декабря осужденный пропистал рукав куртки растительным маслом и поджег его. Затем он по неосторожности опрокинул на себя всю емкость с маслом, добавили в пресс-службе. Его с ожогами доставили в одну из больниц Иркутска. Он умер на следующий день.

Иркутская область ФСИН Иркутск

Новости

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

Вступило в силу сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов

Рынок акций РФ открылся в среду ростом индекса МосБиржи на 0,4%

Тело еще одного погибшего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняли на поверхность

Помощник президента РФ заявил, что в Кремле удовлетворены переговорами Путина и Байдена

Помощник президента РФ заявил, что в Кремле удовлетворены переговорами Путина и Байдена

Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена занял внутриукраинский кризис

Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена занял внутриукраинский кризис

Суд Петербурга арестовал бывшего главу района, обвиняемого в хищении 165,5 млн рублей

Байден предупредил Путина об ответе на военную эскалацию на Украине

Пандемия коронавируса

С COVID-19 или его симптомами госпитализированы 24 человека по приезде из ЮАР

Телеканал сообщил, что Путин и Байден вели переговоры тет-а-тет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });