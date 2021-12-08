Политолог счел, что позиции США и РФ надолго останутся непримиримыми

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон будут строить двусторонние отношения в условиях напряженности на протяжении довольно длительного периода, считает глава Kissinger Associates, экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

"Мне кажется, что есть глубокие противоречия между требованиями России в области безопасности и американской глобальной миссией, как мы это понимаем в Америке. Для нас, несмотря на то, что Европа не так важна, как раньше, мы считаем нашей миссией продвижение демократических ценностей по всему миру", - сказал Грэм в среду на заседании "круглого стола" на тему "Распад СССР: влияние на современную Россию и мир", проведенного в онлайн-режиме агентством "Интерфакс" и журналом "Россия в глобальной политике".

По мнению аналитика, достижение компромисса сомнительно, поскольку США не хотят признавать "красные линии", а Россия не сочтет для себя допустимым пойти на уступки.

"Мы не можем пойти на компромисс в центре Европы, когда России нужно расширить сферу своего влияния, чтобы считать себя в безопасности. Я думаю, что эти позиции непримиримы. Напряженность продолжится. Единственное, что мы могли бы сделать на этом этапе - урегулировать интенсивность этого противостояния между нашими странами. С тем, чтобы мы могли более спокойно сосуществовать", - сказал он.

Грэм считает, что перспектива достижения такого компромисса между РФ и США теоретически возможна в весьма отдаленной перспективе.

"В дальнейшем это может изменится только при изменении российских требований по безопасности и при изменении в Америке понимания своей глобальной миссии. Не думаю, что такие изменения произойдут в ближайшем будущем. Поэтому мы обречены жить в таком напряжении еще долгие годы", - полагает эксперт.