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Лига безопасного интернета заявила о подготовке к вмешательству в выборы-2024 в РФ

Лига, в частности, зафиксировала массовую скупку аккаунтов в соцсетях

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Лиге безопасного интернета (ЛБИ) считают, что зафиксировали первые попытки подготовки вмешательства в выборы президента России в 2024 году с помощью так называемых ботоферм.

"Лига безопасного интернета уже зафиксировала первые попытки подготовки вмешательства в выборы 2024 года. Во-первых, идет массовая скупка аккаунтов в социальных сетях - это группы, сообщества, раскрученные аккаунты, телеграм-каналы, в том числе политической и общественно-политической направленности", - заявила директор ЛБИ, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина на заседании координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП на тему "Противодействие иностранному вмешательству в российские выборы".

По ее словам, после покупки такого рода аккаунтов в большом количестве создаются целые сетевые сообщества по регионам в большом количестве.

"Я не могу сейчас продемонстрировать примеры, потому что спугнем тех, кем мы сейчас активно занимаемся, за кем внимательно наблюдаем", - отметила директор ЛБИ.

Она также утверждает, что наблюдается массовая скупка отдельных аккаунтов и регистрация их в соцсетях с использованием иностранных сим-карт, так как российские сим-карты для этих целей с 1 декабря использовать сложнее.

"Это говорит о том, что некоторые лица пытаются создать сетевые сообщества и цепочки аккаунтов, то есть так называемые ботофермы. С какой целью - пока не известно. Но с учетом их названий и использований даты 2024 года предполагаем, что это связано с проработкой предстоящих президентских выборов", - заявила Мизулина.

Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина

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