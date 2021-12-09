Обманувшие корейскую кондитерскую фабрику в России мошенники отправятся в колонию

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Калужский областной суд оставил без изменений приговор двум жителям Подмосковья по делу об обмане расположенного в Калужской области предприятия с южнокорейским капиталом ООО "Лотте КФ Рус", сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее обвиняемым вынес приговор Обнинский городской суд. Их приговорили к 8 годам 9 месяцам и 6 годам 9 месяцам колонии общего режима и штрафам в 1,7 и 1,2 млн рублей, но они подали апелляцию, которую суд отклонил.

Сумма ущерба, полученного корейским предприятием, согласно новому приговору, выросла в более чем в два раза - до 213 млн рублей. Ранее сообщалось о 100 млн рублей ущерба.

По информации прокуратуры, мошенники входили в преступную группу, существовавшую в 2010-2016 годах. Они долгое время обманывали корейское руководство компании, выдавая себя за крупные сетевые компании, заключили несколько крупных договоров, подделали документы, связанные с поставкой товара, и похищали в крупных объемах печенье Choco-Pie, которое затем сбывали.

Кроме того, подельники неоднократно подавали в Арбитражные суды Подмосковья иски к ООО "Лотте КФ Рус" о взыскании с компании якобы существовавшей задолженности, обосновывая свои требования с помощью поддельных товарных накладных.

Один из подельников переводил полученные деньги на счета организаций и родственников, имитируя предпринимательскую деятельность и "отмывая" полученные средства.

Ранее сообщалось, что Обнинский горсуд признал сотрудника отдела сетевых продаж общества Максима Гочуа и юриста Игоря Буслика виновными в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денег, полученных преступным путем. Теперь приговор вступил в законную силу.

ООО "Лотте КФ Рус" - расположенное в Калужской области предприятие южнокорейской Lotte Confectionery Ltd., входящей в корпорацию Lotte Group. Компания инвестировала в российский завод $100 млн.